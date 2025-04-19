Faizlerin yüksek seyrettiği 1,5 senelik sürecin ardından ikinci el otomobil pazarında uzun zaman sonra ilk defa yüksek talep gözlemleniyor. Özellikle 1 milyon TL’nin altındaki otomobillere olan talep son 2 haftada yüzde 30 artış gösteriyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, tüketiciyi tetikleyen en önemli etkenlerin dövizdeki kur artışı, sıfır kilometre araçlardaki fiyatların yükselmesi ve siyasal gelişmeler olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İkinci el otomobilin kurumsal temsilcilerinden Otomerkezi.net, pazardaki gelişmelere mercek tutan açıklamalarda bulundu. Bayram öncesi süreçte beklenen bir hareketlilik yaşanırken, bayram sonrası beklenmeyen bir satış artışı yaşanıyor. 1 milyon TL’nin altındaki otomobiller için “adeta yok satıyorlar” yorumunu yapan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “2 yıllık süreci göz önünde bulundurduğumuzda inişli çıkışlı ve akabinde stabil seyreden bir pazardan söz ediyorduk. Ancak resmi olmayan verilere göre ve gözlemlerimize baktığımızda, özellikle bayramın hemen ardından gelen haftada, haftalık bazda ikinci el satışlarında rekor bekliyoruz.” dedi.

Oto ihale platformları bir haftada 10 bin ikinci el araç sattı

Nihai tüketicinin buluştuğu perakendenin yanı sıra, ticari satışların yoğunlukta olduğu oto ihale platformlarında, bayramın hemen ardından gelen bir haftalık periyodda yaklaşık 10 bin ikinci el araç satıldı. Döviz kurundaki dalgalanma ve yükseliş, sıfır araçlarda yeni model yılı ve kurla birlikte fiyat artışları yaşanması, ikinci el otomobillere olan talebe direkt olarak etki etti. Yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle tüketicilerde kur ve faiz artışı endişesini gördüklerini ifade eden Karakaş, “Talebin suni ve geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu şu an için söylemek mümkün değil. Ancak uygun fiyatlı otomobillerde halen satış yoğunluğu devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Pazarın geleceğinde yine kur-enflasyon-faiz üçgeni belirleyici olacak

Stabil seyreden pazarda yaşanan hareketliliğin sektörde umut yarattığını ifade eden Karakaş, ikinci el araç pazarında yine belirleyici unsurların döviz kuru-enflasyon ve faiz üçgeni olduğuna işaret etti. Olası bir faiz ve döviz artışı durumuna karşın tüketici taleplerinde artış yaşanacağını kaydeden Otomerkezi.net CEO’su, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış ve olası döviz-faiz artışından ikinci el araç fiyatlarının da etkilenebileceğine dikkat çekti ve “Fiyat artışları her zaman ikinci ele sonradan yansır. Artık B segmenti ve C segmenti sıfır otomobillerde, daha çok değil 2-3 sene D-E segmenti araçlarda gördüğümüz ütopik fiyatları görmeye başladık. Tam tersi ikinci elde ise çok uygun alternatifler var. Şu anki beklentimiz, ikinci el pazarının 2025’i 7,5 milyon adet, sıfırın ise 1 milyonun üzerinde adet kapatması.” dedi.