Benzin litre fiyatı 1,50 TL’lik zamla 46,79 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatlarında da zam beklentisi sürerken, mevcut fiyatlar benzin 46,79 TL, motorin 44,22 TL, LPG 26,19 TL olarak kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi.

Benzinin litre fiyatı, yapılan 1,50 TL’lik artışla 46,79 TL’ye ulaştı.

Türkiye’ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık yatırım Türkiye’ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık yatırım

Motorin litre fiyatı 44,22 TL, LPG litre fiyatı ise 26,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında da yakın zamanda zam beklendiğini belirtiyor.

Kaynak: İGF