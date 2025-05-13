Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart’ta yıllık cari açığın 12,6 milyar dolar olduğunu ve ilk çeyrekte milli gelire oranının yüzde 1’in altında kalmasının beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin cari açık verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, Mart’ta yıllık cari açığın 12,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Küresel belirsizlikler ve artan fiyatlar nedeniyle altın ithalatının yüksek seyrettiğini ifade eden Bakan Şimşek, altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini vurguladı.

İhracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin oldukça altında gerçekleşeceğini öngördüklerini dile getiren Bakan Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ederek, azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikiminin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini, böylece ekonominin dayanıklılığının arttığını ifade etti.