Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eski Almanya Federal Meclisi Milletvekili Özcan Mutlu, “Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılmasının ardından Berlin’de her iki Türk’ten birinin işsiz kaldığını belirterek “Buna rağmen çoğu kalmaya karar verdi. Ekmek arası döner kebap büfeleri açmaya başladılar. Bugün sadece Berlin’de 50 ton döner kebap üretiliyor“dedi.ANTALYA (İGFA) -Aralarında BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin de olduğu doktorlar, sporcular, gazeteciler ve milletvekillerinden bakanlara dünyayı etkileyen 27 Türk’ün hikayesini anlatan eski Almanya Federal Meclisi Milletvekili Özcan Mutlu’nun ‘Gurbeti Vatan Haline Getirenlerin Hikayesi’ isimli söyleşisiMuratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı.

Başkan Uysal, açılış konuşmasında “Göç hikayelerinin sonu bazen mutlu son oluyor bazen mutsuz. 1961’de Alman hükümetiyle bizim hükümetimizin anlaşmasıyla başlayan bir Almanya’ya misafir işçi göçü olgusu var” dedi. Bunun içinden başarıhikayeleri çıktığını söyleyen Başkan Uysal “Nuri Şahin, Özlem Türeci gibi çok başarılı hikayeler çıkmış durumda” dedi.

Mutlu ise 1961’de başlayan süreci anlattığı konuşmasında 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Almanya’da Türklerin çoğunun işsiz kaldığını belirtti.

Mutlu,“1989’dan sonra Berlin’de her iki Türk’ten biri işsizdi. Ülkelerine dönmeyi düşündüler ama çoğu kalmaya karar verdi. Ekmek arası döner kebap büfeleri açmaya başladılar. Bugün sadece Berlin’de günde 50 ton döner kebap üretiliyor“ diye konuştu.Söyleşinin ardından Mutlu, ‘Almanya Nasıl Vatan Oldu?’ kitabını okurlar için imzaladı.