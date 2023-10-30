Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı Beylikdüzü’nde büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı. 100. yıl yürüyüşünde her yaştan binlerce insan, ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı Beylikdüzü’nde büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı. 100. yıl yürüyüşünde her yaştan binlerce insan, ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Tam 100 yıl önce bugün Anadolu topraklarına güçlü bir temel attık. Bu temelin harcında; vatan ve millet sevgisi var. Cumhuriyet’in 100.yılında, yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında dopdolu programlar düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, bayram coşkusunu tüm ilçeye yaydı. 28 Ekim Cumartesi günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar,29 Ekim’de 100. yıl yürüyüşü ile devam etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra; ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve binlerce kişinin katıldığı kortejde her yaştan insan, ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü. İlçe sakinlerinin evlerinden alkışlarla destek verdiği yürüyüş boyunca motosiklet ve bisiklet grupları ile off-road sürücüleri de araçlarıyla korteje eşlik etti. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda Cihan Abla ve MC Ceyhun, DJ Show ile eğlenceyi doruklara taşıdı. Ardından sahne alan pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi.

“CUMHURİYET’İN 100.YILINDA, YAŞASIN CUMHURİYET!”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “100 yıl önce biz; esaret zincirlerimizi kırdık, egemenliğimizi kazandık, hür doğduk hür yaşarız diye hayırdık. Bizim hikâyemiz dünyaya ilham, zorda olana imkân, darda olana cesaret verir. Bizim hikâyemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı büyük bir hikâyedir. Bu hikâyeden asla vazgeçmeyeceğiz. Tam 100 yıl önce bugün Anadolu topraklarına güçlü bir temel attık. Bu temelin harcında; vatan ve millet sevgisi var. Cumhuriyet’in 100.yılında, yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerine yer verdi.

MİNİKLERİN BAYRAM COŞKUSU

Beylikdüzü Belediyesi ayrıca 100.yıla özel bir Şiir ve Resim Yarışması düzenledi. Resim alanında 7-13, şiir alanında ise 9-12 yaş arası çocuklar yarıştı. 75 öğrencinin katıldığı yarışmada, 12 öğrenci dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Kazananlara ödülleri ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan törenle takdim edildi. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler de hazırladıkları Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir ve dans gösterilerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan gösterilerde öğrencileri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, onlarla birlikte marşlar söyleyerek bayram coşkusunu miniklerle birlikte yaşadı.