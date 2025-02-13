Basın İlan Kurumu (BİK) Bölge Müdürü Osman Başeğmez, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yerel yönetim ve medya kurumları arasındaki verimli işbirliğinin bir göstergesi olarak, yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi ve kamuoyuna etkili iletişim sağlanması açısından önem taşıyan ziyarette Karacabey görüşmesinin ana gündemi, basın sektörünün gelişimi ve yerel basının güçlendirilmesi oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, BİK'in yerel basının gelişimine katkı sağlayacak projelerdeki desteklerini takdir ettiklerini belirtti.

Ziyarette basının önemli bir kamu görevi üstlendiği ve yerel basının güçlendirilmesinin halkla doğru ve hızlı iletişim kurabilmenin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.