“Öğrenme, hayat boyu devam eden bir serüvendir” anlayışıyla her yaştan bireyin gelişimine katkı sunan Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen renkli bir programla kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 'Hayat Boyu Öğretmen Haftası' dolayısıyla düzenlenen programa; Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'ün yanı sıra kursiyerler de katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bozüyük’te 356 farklı kursta toplam 7 bin kursiyer, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında eğitim aldı.

Etkinlikte kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Vali Aygöl ve eşinin katılımıyla gerçekleşen kurdele kesimiyle yapıldı.

Gençlerin sahne aldığı programda, gitar müzik dinletilerinin yanı sıra yöresel kıyafetler de sergilenirken, minikler de podyumda sevimli sunumlar gerçekleştirdi.

Geleneksel kültürü yansıtan halk oyunları gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.