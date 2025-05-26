Nitelikli bilimsel çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerinde de en iyiye ulaşmayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) de değişimler sürüyor. Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BİTUAM) yöneticileri de değişti.BURSA (İGFA) - Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) bazı birimlerinde yönetici değişiklikleri yaşandı.

Yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile birçok alanda öncü pozisyonda bulunan BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yeni müdürü Prof. Dr. Recep Çıbık oldu.

Uzun zamandır Enstitü Müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Gülşah Çeçener, görevi Prof. Dr. Recep Çıbık’a devretti. Sosyal Bilimler MYO’da ise yeni müdür Doç. Dr. Fatih Gürses oldu. Gürses, düzenlenen tören ile görevi Prof. Dr. Özhan Çetinkaya’dan devraldı.

BUÜ’deki son değişim ise Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BİTUAM) yaşandı. Kurulduğu yıldan itibaren merkezin müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Utku Çopur, koltuğu Prof. Dr. Nurullah Arslanoğlu’na bıraktı.

REKTÖR YILMAZ: HEP BİRLİKTE HEDEFLERE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Üniversitenin dinamik yapısının sürdürülmesi için görev değişimlerinin normal olduğunu aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; bu görevlerde geçici olduklarını belirterek, "Hepimizin tek bir amacı var, o da üniversitemizin çok daha iyi noktalara gelmesidir. Bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, görevi devralan hocalarımıza da başarılar diliyoruz. Hep birlikte üniversitemizin çok daha üst sıralara tırmanabilmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.