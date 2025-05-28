İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Vapuru’nu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan gençlerin hizmetine sundu.İZMİR (İGFA) - Kütüphanelere alternatif bir çalışma alanı olan tarihi vapur; deniz manzaralı ve sakin ortamı, ücretsiz çay, kahve ve internet imkânı ile dikkat çekiyor. 20 Haziran tarihine kadar 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Bergama Vapuru, Kurban Bayramı boyunca da hizmet verecek.

Konak İskelesi’nde demirleyen tarihi Bergama Vapuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İZDENİZ iş birliğiyle YKS’ye hazırlanan gençler için alternatif bir çalışma alanı oldu. Gençlerin motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Rotamız Üniversite" projesi kapsamında tarihi vapur 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sessiz, sakin, deniz manzaralı bir ortamda çay, kahve, su ve internet imkânlarından ücretsiz bir şekilde yararlanan gençler de projeyi çok yararlı buldu. Bergama Vapuru, arife günü dahil olmak üzere Kurban Bayramı boyunca da gençlerin hizmetinde olacak.

ÜCRETSİZ ÇAY, KAHVE VE İNTERNET İMKÂNI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Sosyal Projeler Şefi Mine Yıldız, “Konak bölgesinde yer alan Şato Kütüphanesi’nde 2024 yılında 26 bin, Kent Kütüphanesi’nde ise 11 bin genç ders çalıştı. Rotamız Üniversite projesi kapsamında bu tarihi vapuru gençler için alternatif bir çalışma alanı olarak düşündük. Vapurda ücretsiz çay, kahve, su ve internet imkânı ile beraber sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyoruz. YKS’ye hazırlanan tüm gençlerimizi tarihi Bergama Vapuru’na bekliyoruz” dedi.

“GEÇ SAATTE KAPANMASI BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU”

Vapurda sınava hazırlanan Ekinsu Zahide Günçü, ev ortamı biraz boğucu geldiği için genelde kütüphanede ders çalıştığını belirterek “Bütün kütüphaneleri deniyorum. Rotamız Üniversite projesini duyunca bir deniz dostu olarak buraya gelmek istedim. Kütüphaneler genellikle erken açılıp erken kapanıyor. Burasının geç saatte kapanması bizim için çok güzel oldu. Deniz manzaralı ve ferah bir yer. Çay, kahve, su, internet gibi avantajları olması sebebiyle burasını çok sevdik. Bu vapurun rotası bizim için üniversite” diye konuştu.

“DENİZE KARŞI ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL”

Yaren Karadiken isimli genç de YKS’ye hazırlandığını söyleyerek “Normalde kütüphanede çalışıyorum ama genelde yoğun oluyor ve erken saatlerde kapanıyor. Burası daha güzel oldu. Hem daha sakin hem de geç saatlere kadar açık oluyor. Denize karşı çalışmak bizim için çok güzel bir motivasyon oluyor. Vapurun ambiyansı çok güzel. Ayrıca alt ve üst katta çalışma masaları var. Çok güzel bir ortamdayız” ifadelerini kullandı.

STRES YÖNETİMİ VE SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME YOLLARI

Bergama Vapuru’nda sessiz, konforlu ve motive edici bir çalışma ortamı sunulmasının yanı sıra öğrencilerin sınav stresini yönetme, dikkat ve zaman kontrolü gibi konularda destek almaları amacıyla stres yönetimi ve sınav kaygısı ile baş etme yolları gibi seminerler de yapılıyor.