Sakarya Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını amaçlayan “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’in katılımıyla Adapazarı Osmanbey İlkokulu’nda gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Folklor gösterisiyle başlayan program kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocuklara yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Osmanbey İlkokulu bahçesine kurulan 12 farklı istasyonda, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite, geleneksel çocuk oyunları, 112 ve UMKE tanıtımı gibi çeşitli alanlarda bilgilendirici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca sağlıklı beslenme defilesi ve “Sağlık Elçisi” öğrencilere belge takdimi yapıldı. Katılımcılar, okulda düzenlenen resim sergisini de gezerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemine dikkat çekti.

Temiz beslenme, hareketli yaşam ve sorumluluk duygusunun erken yaşta verilmesiyle hem çocukların kendine güveninin arttığını hem de çevreye karşı duyarlılık bilincinin geliştiğini ifade eden Bakırtaş; eğitimle birlikte hayatın her alanında sağlıklı tercihlerin yapılmasıyla daha huzurlu ve dengeli bir toplumun temelinin atıldığını vurguladı.