Bilecik’te eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir dönüşüm süreci başlatılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlkokul ve ortaokullarda yürütülecek onarım çalışmaları, Vali Şefik Aygöl’ün başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya Mülki İdare Amirleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda; merkez ilçede 11, diğer ilçelerde ise 24 olmak üzere toplamda 35 okulda kapsamlı onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vali Aygöl, ihalelerin 20 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanması ve okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çalışmaların vakit kaybedilmeden başlaması talimatını verdi. Hedef, tüm onarımların yaz tatili süresince tamamlanarak okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi.

Bu kapsamlı dönüşümle birlikte hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha güvenli, konforlu ve modern eğitim ortamlarında buluşması amaçlanıyor.