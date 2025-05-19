Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ve ardından kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kentin köklü tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekti.Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - Bircan, mesajında Bilecik’in binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun “medeniyetler beşiği” kimliğini taşıdığını vurgulayarak, müzelerin bu tarihi mirası koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran en önemli kurumlar olduğunu ifade etti.

“Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Bilecik, zengin tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu'nun en kıymetli şehirlerinden biridir. Müzeler, bu mirası aydınlatan ve topluma aktaran en güçlü köprülerdir,” diyen Bircan, müzeciliğin toplumların kültürel hafızasını canlı tutmadaki rolüne dikkat çekti.

Haftaya Özel Etkinlikler Başlıyor

Bircan, 18 Mayıs’ın, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından "Uluslararası Müzeler Günü" olarak kabul edildiğini ve bu tarihten itibaren Müzeler Haftası’nın kutlandığını hatırlattı.

Müdürlük olarak bu özel haftaya yönelik kapsamlı etkinlikler hazırladıklarını belirten Bircan, Müzeler Haftası’nın 23 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11:00’de Söğüt Müzesi’nde başlayacak programla kutlanacağını bildirdi. Bir hafta boyunca Bilecik merkez ve ilçelerinde sergiler, paneller ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Bircan, tüm vatandaşları bu tarih ve kültür şölenine davet etti.

Mesajının sonunda müze çalışanlarının Müzeler Günü’nü kutlayan Serkan Bircan, kültürel mirasın yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Toplum olarak geçmişimize sahip çıkmak, geleceğe bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır,” dedi.