Bilecik’te artan yangın riski nedeniyle ormanlara giriş yasaklandı. Vali Şefik Aygöl, 5 Haziran’dan itibaren piknik, mangal ve ateş yakmanın tamamen durdurulduğunu açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye’nin en yeşil illerinden Bilecik’te orman yangınlarını önlemek için ormanlık alanlara girişin 5 Haziran itibarıyla yasaklandığını duyurdu.

İlin yüzde 57’sini kaplayan ormanların korunmasının stratejik bir öncelik olduğunu belirten Vali Aygöl, “Helikopterden arazi araçlarına kadar hazırız, ancak vatandaşlarımızın desteği kritik” dedi.

Ormanlara giriş, piknik ve mangal, kamp ateşi ve kontrollü ateşli faaliyetler yasak kapsamına alınırken, Vai Aygöl, “Yeşil vatanımızı korumak görevimiz. Bu yazı yangınsız geçirmek için tüm kurumlar seferber” diyerek, vatandaşları tedbirlere uymaya ve şüpheli durumlarda 112’yi aramaya davet etti.