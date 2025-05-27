Bursa Yenişehir Belediyesi, ANDA Derneği Yenişehir Şubesi ve Yenişehir Bisiklet Kulübü ile birlikte organize edilen 'Doğa ile Buluş Pedalla’ projesi kapsamında bisiklet tutkunları Yenişehir’de buluştu.BURSA (İGFA) - Bisiklet tutkunları Bursa Yenişehir’de buluşarak, doğa ve çevre için pedalladı. Sağlıklı yaşam, temiz çevre, temiz doğa için farkındalık oluşturduklarını söyleyen Başkan Ercan Özel, “Şehrimizi bisiklet dostu bir kent haline getirmek istiyoruz” dedi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde toplanan bisiklet tutuklarıyla birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in de bisikletiyle katıldığı etkinlikte Yenişehir’in sokaklarından geçerek, Kozdere Mesire Alanı’na kadar 8 kilometre pedal çevirdi.

DAHA FAZLA ETKİNLİK YAPACAĞIZ

Parkuru tamamlayanlarla birlikte Kozdere Mesire Alanında kahvaltıda buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugün şehrimizde, doğayla iç içe, sağlıklı ve keyifli bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bahar aylarındayız, havalar güzelleşti. Artık bu tarz etkinlikleri bol bol yapacağız. Bu etkinliği sadece bir spor faaliyeti olarak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden, çevreye duyarlılığımızı gösteren ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir adım olarak görüyoruz” dedi.

VEFAT EDEN BİSİKLETLİLER SESSİZ SÜRÜŞ İLE ANILDI

Hep birlikte daha yeşil, daha sağlıklı ve daha mutlu bir Yenişehir için pedalladıklarını söyleyen Başkan Ercan Özel, “Şehrimizi bisiklet dostu bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu farkındalığa bizimle katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bir de bu etkinlikte, halka açık yollarda bisiklet sürerken vefat eden bisikletçileri de Ride of Silence (Sessiz Sürüş) ile andık” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK, KİRLETMEMEKLE BAŞLAR

Program çevre temizliğine dikkat çekmek için Kozdere Mesire Alanı'nda yapılan mıntıka temizliğiyle son bulurken, Başkan Ercan Özel; "Temizlik, kirletmemekle başlar. Doğaya saygı göstermek, geleceğimizi korumak için çevremizi her daim temiz tutmalıyız" diye konuştu.