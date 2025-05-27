Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, dünyanın önde gelen turizm organizasyonlarından biri olan ITB China Turizm Fuarı’nda, Mardin ve Midyat’ın tarihi ve kültürel değerlerini uluslararası arenada tanıtma çalışmalarına öncülük etti.MARDİN (İGFA) - Bu yıl Şanghay’da düzenlenen ITB China Fuarı, Çin seyahat pazarına odaklanan en büyük turizm fuarı olma özelliğini sürdürdü. Fuarda, Çin'den 850’den fazla üst düzey alıcı ile dünyanın dört bir yanından 200’ü aşkın sektör profesyoneli bir araya geldi.

Fuar kapsamında Başkan Şahin’e; Mardin Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile Turizm Derneği Başkanı Fatih Yılmaz eşlik etti. Heyet, Mardin ve Midyat’ın benzersiz mimarisi, tarihi dokusu, zengin gastronomisi ve kültürel mirasını öne çıkararak uluslararası tur operatörleriyle iş birliği fırsatları geliştirmeyi hedefledi.

ŞANGHAY BAŞKONSOLOSU'NDAN DESTEK ZİYARETİ

Başkan Şahin, fuar boyunca bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yoğun temaslarda bulundu. Midyat standına destek ziyaretinde bulunan T.C. Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ve ekibine teşekkür eden Başkan Şahin, "Başkonsolos Kural’ın ziyareti, bölgenin dünya turizm pazarındaki tanıtım çalışmalarına anlamlı bir katkı sundu. Bu tür uluslararası desteklerin, bölgenin bilinirliği açısından son derece kıymetli" diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN: “MİDYAT’IMIZI DÜNYA VİTRİNİNE TAŞIYORUZ”

ITB China Fuarı'ndaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Veysi Şahin, “Midyat’ımızı ve Mardin’imizi dünya vitrinine taşımak, kadim tarihimizle kültürel zenginliklerimizi tanıtmak bizim için büyük bir onur. Katıldığımız her fuar, kentimizin uluslararası tanınırlığını artırmakta ve turizm altyapımızı güçlendirecek yeni fırsatlar sunmaktadır.” dedi.