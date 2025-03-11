Engelli ve engelsiz bireylerin bir arada üretim yaptığı örnek projelerden biri olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın da katıldığı etkinlikle kutlandı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası’nın büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Engelli ve engelsiz bireylerin bir arada dayanışma içerisinde üretim yaptığı Bizimköy’de yapılan kutlamaya Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar katılım sağladı. Vali Aktaş ve Başkan Zeytinoğlu, Bizimköy’ün kadın çalışanlara çiçek vererek, günlerini tek tek kutladılar.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bizler için hakikaten çok değerlisiniz. Daha çok kadının çalışma hayatında olması için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.