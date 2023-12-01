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Muğla Marmaris’in İçmeler mahallesi ile Turunç mahallesi arasındaki yol, Bozburun Yarımadası köylerine su götürme inşaatının başlamasından dolayı, 2 Aralık Cumartesi günü yaklaşık 1 ay süreliğine trafiğe kapatılacak. Trafik Osmaniye - Asparan - Marmaris orman yolu ve Selimiye yolundan sağlanacak.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam’la birlikte, basına asayiş bilgilendirme toplantısı yaptı.

Elegance Hotel’de gerçekleşen kahvaltılı toplantıda; Marmaris’teki trafik denetimleri, suç oranları, düzensiz göçle mücadele ve genel asayişle ile ilgili bilgilendirme yapıldı, ayrıca Marmaris’te artan nüfus nedeniyle yaşanan konut sorunu, imar durumu, yeni Devlet Hastanesi ve toplam 55 kilometre olan aralarında yaklaşık 150 yıldır susuzluk çeken Taşlıca köyü, Söğüt köyü, Bozburun beldesi, Selimiye köyü, Bayır köyü ve Osmaniye Köyü’nun su sorununu bitirecek, “Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi”ne de değinildi.

SUSUZ KÖYLER HAZİRAN’DA SUYA KAVUŞUYOR

Kaymakam Kaya’nın davetiyle toplantıya katılan; Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Marmaris Atatürk Barajı’ndan Bozburun Yarımadası İçme suyu temin işi ihalesini alan Müteahhit İnşaat Mühendisi Ercan Aytekin'in özel yaptığı açıklamada; 2 Aralık Cumartesi günü projenin başlangıç noktalarından İçmeler beldesi ile Turunç beldesi arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik yolun trafiğe kapatılacağına dikkat çekti.

İş kapsamında yaklaşık 55 km içme suyu boru hattı, 3 adet su deposu, pompa terfi merkezleri ve enerji nakil hatlarının bulunduğunu belirten Aytekin, "Firmamız sözleşme imzalanır imzalanmaz işe başlamış olup, iş için gerekli 55.000 metre boru malzemesini 30 gün gibi kısa zamanda üretimini yaptırarak, sahaya stoklamıştır. İş için gerekli tüm pompa, trafo, jeneratör gibi malzemelerin siparişleri verilmiş, imalat aşamasına göre sahaya getirilecektir. İmalatlara öncelikle Turunç - Bayır kavşağından, Osmaniye köyü mahallesi istikametinde başlanılmış olup son teknoloji kazı makinaları ile çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar devam ederken 3 adet su deposunun kazıları da eşzamanlı devam etmektedir. Suyun alınacağı içmeler bölgesinde su deposundan gerekli orman izinleri tamamlanmış olup projenin temeli olan İçmeler - Turunç - Bayır kavşağı arasındaki imalatlarımıza tüm makine parkımızı bu bölgeye çekerek, 2 Aralık’ta işe başlıyoruz. Vatandaşlarımızı fazla mağdur etmemek anlayışı ile bu çalışmayı en geç 30 gün içerinde tamamlamayı planlamaktayız. Bu yol güzergahında mevcut NATO hattı olmasından ve yolların çok virajlı ve dar olmasından dolayı işi kısa sürede ve güvenli bir şekilde tamamlamak için teknik ve uygulama zorunluluğundan dolayı bu yol tamamen kapatılacaktır. Alternatif güzergah Osmaniye - Asparan - Marmaris orman yolu ve Selimiye yolu olarak planlanmıştır. Yaklaşık 263 Milyon TL’lik Projemizin inşaatını Haziran 2024’te bitirerek, teslimini yapacağız" diye konuştu.