Bilecik Bozüyük’te 46 yıldır gençlerin ve çocukların sporla, sanatla, yardımlaşmayla buluştuğu Güneşspor Kulübü, 20 Mayıs'ta yaşanan mühürleme olayı sonrası derin bir üzüntü içinde. İlçenin sembol kulüplerinden Güneşspor Başkanı Ümit Kök, Bozüyük halkına seslenerek, “Emekle, alın teriyle, gönüllülükle kurduğumuz yer elimizden alındı” dedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Güneşspor Kulübü yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, faaliyet gösterdikleri Şeyh Şamil Parkı’nın yıllar önce atıl haldeyken sahiplenildiği ve tamamen gönüllü desteklerle yeniden hayata kazandırıldığı belirtildi. O dönem belediye başkanı Ahmet Berberoğlu ile yapılan görüşmeler sonrası parkta yapılan tüm yapıların Güneşspor üyeleri ve gönüllülerinin katkılarıyla inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamada kulübün sadece sportif başarıya değil, sosyal ve kültürel gelişime de katkı sağladığı belirtildi. Kadın kolları önderliğinde düzenlenen yardım kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve eşya dağıtımı, çocuklara özel 23 Nisan ve 19 Mayıs etkinlikleri, iftarlar, kurslar, atölyeler, sinema geceleri ve daha birçok faaliyet, kulüp bünyesindeki kafeteryada ücretsiz olarak düzenleniyordu. Ancak bu faaliyetlerin yürütüldüğü yer, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun talimatıyla 20 Mayıs 2025 tarihinde mühürlendi. Güneşspor yetkilileri, yıllardır halk yararına sunulan tüm bu hizmetlerin bir kalemde durdurulduğunu ve bu kararın vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını ifade etti.

“800 SPORCUMUZ VAR, AMA ÖNÜMÜZE ENGEL KONDU”

Bozüyük Güneşspor, yaklaşık 800 sporcuya hizmet verdiğini, sınırlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürürken böyle bir olayla karşılaşmanın camiada büyük hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmelerin ardından son kararı ve takdiri Bozüyük halkına bıraktıklarını duyurdu. Açıklamada, “Biz elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyduk. Bozüyük halkı neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görecektir” denildi.

Geniş yankı uyandıran gelişmeler sonrasında Bozüyük Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.