BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, COST kapsamındaki “Dini Kimlik, Zorbalık ve Okulda İyi Oluş"başlıklı projeye, çalışma grubu üyesi olarak seçildi. Dr. Güler, dijital teknolojilerin, okul ortamlarındaki dini değerler ve öğrenci refahı üzerindeki etkilerini araştıracak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, yazdıkları projelerle sektöre ve bilim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.

Projelerine, ulusal ve küresel ölçekte destek alan BTÜ akademisyenleri, uzmanlaştıkları alanda da farklı projelere katkı koyuyor. Bu doğrultuda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST) kapsamındaki CA23120 kodlu "Dini Kimlik, Zorbalık ve Okulda İyi Oluş" projesine, çalışma grubu üyesi olarak seçildi. COST Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Güler 5 numaralı çalışma grubunda (WG5) görev alacak.

DİJİTALLEŞMENİN ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE BAKILACAK

"Sosyal Medya, Yapay Zekâ ve Metaverse – Okullarda Din ve İyi Oluş Üzerindeki Etkileri" başlığını taşıyan WG5, dijital teknolojilerin okul ortamlarındaki dini değerler ve öğrenci refahı üzerindeki etkilerini araştıracak. Uluslararası projede çeşitli Avrupa ülkelerinden uzmanlar bir araya gelecek.

Dr. Oya Güler’i tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Akademisyenimizin yer aldığı bu projede dijital teknolojilerin okul ortamındaki etkilerinin pek çok açıdan incelenmesi, hem akademik üretkenliğimizin hem de toplumsal katkı vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Üniversitemiz, disiplinlerarası araştırmaları destekleyen, uluslararası iş birliklerine açık ve toplumsal sorunlara duyarlı bir bilimsel yaklaşımı teşvik eden bir anlayışla yoluna devam ediyor. Dr. Güler’i bu değerli katkısından dolayı içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.