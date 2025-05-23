Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, uluslararası eğitim iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adımı daha başarıyla hayata geçirdi. Bursa’daki okullar ile Bosna-Hersek’teki muadil eğitim kurumları arasında 16 kardeş okul protokolü imzalanarak, iki ülke arasında kültürel ve akademik köprüler kuruldu.BURSA (İGFA) - Bosna-Hersek’te düzenlenen ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleştirilen 12. Dječiji Çocuk Festivali kapsamında, "Tercihim Türkçe Kardeş Okul Projesi" çerçevesinde imzalanan protokollerle birlikte, kardeş okul çalıştaylarının somut sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Programa Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile kardeş okul müdürleri de katılım sağladı.

Konuşmasında günümüz dünyasında eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı kalamayacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Kültürlerarası etkileşim, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın temelidir. Kardeş okul iş birlikleri, öğrencilerimize sadece yeni bilgiler değil, aynı zamanda yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Bu protokoller, dostlukla başlayan bir sürecin kalıcı ve kurumsal temellere oturmasını sağlayacaktır,” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokoller kapsamında, Bursa’daki çok sayıda okulun Bosna-Hersek’in çeşitli bölgelerindeki eğitim kurumlarıyla akademik, kültürel ve sosyal alanlarda ortak projeler yürütmesi, öğrenci ve öğretmen değişim programları gerçekleştirmesi ve kültürel etkinlikler düzenlemesi planlanıyor. Bu iş birlikleri, eğitim yoluyla iki coğrafya arasında kardeşliğin daha da pekişmesine hizmet edecek.

Program dahilinde yapılan okul ziyaretleri, kültürel geziler ve karşılıklı deneyim paylaşımları, sürece dâhil olan yöneticiler ve eğitimciler için iki ülke eğitim sistemleri arasında sürdürülebilir bir diyaloğun oluşmasına katkı sağladı.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bosna-Hersek ile olan gönül bağlarımız tarihî bir temele dayanıyor. Bugün bu bağı, eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilerimize ve ev sahipliği yapan Bosna-Hersekli dostlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, "Kardeş Okul" çalışmaları kapsamında yalnızca Bosna-Hersek ile sınırlı kalmayarak, farklı ülkelerle de benzer iş birliklerini önümüzdeki dönemde sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yürütülecek yeni projelerle, kardeşlik temelli uluslararası eğitim ağı daha da genişleyecek.