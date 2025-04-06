Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bel fıtığının çoğu zaman yanlış duruşlar ve hareketlerle tetiklendiğine dikkat çekerek konu hakkında önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, bel fıtığının nedenlerini ve bu sağlık sorununu önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zamanla yıpranması veya ani bir hareket sonucu yerinden kayarak sinirlere baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız bazı hareketler ve duruş pozisyonları, bel fıtığına zemin hazırlayabilir. İşte bel fıtığına neden olabilecek pozisyonlar:

1. YANLIŞ OTURMA POZİSYONLARI

Uzun Süre Oturmak Sürekli masa başında çalışmak, özellikle de yanlış bir oturma pozisyonunda olmak, bel omurlarına fazla baskı uygular. Özellikle kambur oturma ve sırtı desteklemeyen sandalyelerde uzun süre vakit geçirmek, bel fıtığı riskini artırır. Bacak Bacak Üstüne Atmak Bu pozisyon, omurga eğriliğine neden olarak bel bölgesindeki dengesiz yüklenmeye sebep olur. Zamanla bel kaslarının zorlanmasına ve disklerin zarar görmesine yol açabilir. Dik Oturmamak Omurga doğal eğrisini koruyarak oturmak gerekir. Öne eğilerek veya geriye yaslanarak uzun süre oturmak, omurgaya baskıyı artırır ve fıtık riskini yükseltir.

2. YANLIŞ YATIŞ POZİSYONLARI

Yüzüstü Yatmak Yüzüstü yatarken bel çukurunun fazla baskıya maruz kalması, disklerin zamanla zedelenmesine neden olabilir. Bu nedenle yan veya sırt üstü yatış pozisyonları tercih edilmelidir. Yetersiz Destekli Yatak Kullanımı Çok sert veya çok yumuşak yataklar, omurganın doğal kıvrımını destekleyemez. Ortopedik ve omurgayı destekleyen bir yatak kullanmak bel sağlığı için önemlidir.

3. YANLIŞ AĞIRLIK KALDIRMA TEKNİKLERİ

Dizleri Bükmeden Eğilmek Ağır bir yükü almak için belden eğilmek, bel bölgesine aşırı yük bindirerek fıtık riskini artırır. Bunun yerine, dizleri bükerek yükü kaldırmak daha sağlıklıdır. Tek Taraflı Yük Taşımak Sürekli aynı tarafta çanta taşımak veya ağırlığı tek bir kola vermek, omurganın dengesiz bir yük altında kalmasına neden olur. Bu da zamanla fıtık oluşumuna yol açabilir.

4. HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Düzenli egzersiz yapmamak, kasların zayıflamasına neden olur ve omurga yeterli desteği alamaz. Özellikle karın ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler, bel sağlığını korumak için gereklidir.

5. ANİ VE YANLIŞ HAREKETLER

Ani Dönüşler ve Eğilmeler Özellikle spor yaparken veya günlük hareketlerde ani dönme ve eğilme hareketleri, bel fıtığına neden olabilir. Omurga ani yüklenmelere karşı hassastır. Yanlış Egzersiz Teknikleri Yanlış yapılan spor hareketleri veya ağırlık antrenmanları, bel bölgesinde aşırı baskıya neden olabilir. Egzersiz sırasında doğru duruş tekniklerine dikkat etmek önemlidir. Sonuç olarak,bel fıtığını önlemek için oturma, yatma ve hareket etme şeklimize dikkat etmeliyiz. Ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmak, düzenli egzersiz yapmak ve bilinçli hareket etmek, bel sağlığını korumanın en iyi yollarındandır. Günlük yaşantımızda bu hatalardan kaçınarak bel fıtığı riskini en aza indirebiliriz.