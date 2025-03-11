Bursa AFSİAD (Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği) üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek geleneksel iftar programında buluştu.

BURSA (İGFA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Evi’nde düzenlenen iftar yemeğine, Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Abdullah Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve aileleri katılım sağladı.

Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, yaptığı konuşmada derneğin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, “Bursa AFSİAD ailesi olarak gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Kısa zamanda Türkiye genelindeki AFSİAD’ların desteğiyle bir federasyon kurulacak. Bunun müjdesini vereyim istedim. Böylece sanayici ve iş insanları arasındaki dayanışmayı daha güçlü hale getireceğiz” dedi.

Ramazan ayının toplumsal birlikteliğe katkısına da vurgu yapan Duran, “Bu mübarek ay, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilememize vesile oluyor. Bugün burada aynı sofrayı paylaşarak bu ruhu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa AFSİAD YİK Başkanı Abdullah Bayrak ise yaptığı konuşmada katılımcıların Ramazan ayını tebrik ederek, iftar davetinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi nedeniyle kadın üyelere çiçek takdim edilmesiyle daha da anlam kazandı.