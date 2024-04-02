Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan Spor Panorama programına Finalspor Basketbolcusu Can Özcan konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV'de Mehmet Ali Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Spor Panorama programına Final Spor Basketbolcusu Can Özcan konuk oldu.

Programda Final Sporlu oyuncu Can Özcan ile Mehmet Ali Ekmekçi, Bursa basketbolundaki son gelişmeleri konuştu.

İstanbul alt yapısındaki Ülkerspor’da, Bursa ’da 2 sene TOFAŞ’ta ve ayrı ayrı Bursaspor ’da 2 sene oynayan şimdi ise Final Spor’da forma giyen Can Özcan Herkes Duysun TV’de yayınlanan Spor Panorama programına konuk oldu. Özcan programda Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Bursa basketbolundaki son gelişmeleri konuştu.

“LİGİN SONUNA DOĞRU RİTMİ YAKALADIK”

Final Spor’da güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Can Özcan sezonu değerlendirdi. Özcan, “İnişli çıkışlı bir sezon oldu ama ligin sonuna doğru ritmimizi ve tempomuzu bulduğumuzu düşünüyorum. Play-Off’a da en hazır şekilde gireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

“GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRME KONUSUNDA BİR MİSYON EDİNİYOR”

Final Spor Türkiye Basketbol Ligi’nin köklü kulüplerinden biri olduğunu da belirten Özcan, “Final Spor güzel bir organizasyon. Özellikle bir eğitim kurumu olarak da görev alıyor. Onların bana ilgisini duyduğumda da kabul etmem zor olmadı çünkü Final Spor sadece basketbol olarak değil, gençlere örnek olmak, gençleri spora yönlendirme konusunda da bir misyon ediniyor. Bu nedenle burada oynamak çok keyifli.” şeklinde konuştu.

Takımdaki oyunculardan da bahseden Can Özcan sözlerine şu şekilde devam etti:

Takımdaki oyuncular daha önceden de büyük başarılar edinmiş oyuncular. Yetenekli ve genç yabancılarımız ile de iyi bir kimya tutturduk. Bu lig için ister çok para harcayın, ister daha az para harcayın, direkt ‘Hedefim şu’ dediğinizde o hedefe ulaşamayabiliyorsunuz. Bu yüzden sonuna bir hedef koymadan, gün gün düşünüp, nereye gidebiliyorsak gitmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum.

“PLAY-OFF’A KALABİLİR”

Ligde çok iyi oynayan takımların olduğunu söyleyen Özcan, “Ligin seyir zevki açısından şöyle bir yönü var: ligin sonuncusu bir anda ligin en üsttekini yenebiliyor. Bu ligi takip edenler de bu duruma şaşırmıyor. Dolayısıyla Play-Off’a da kalabilir. Hiçbir takım kimseyi garanti görmüyor, bu nedenle maçlar kıran kırana, çekişmeli geçiyor. Seyir zevki de yüksek bir lig oluyor.” dedi.

“TBL GÖZ ÖNÜNDE BİR LİG”

Türkiye Basketbol Ligi’nin Süper Lig’in altında bir lig olsa da Avrupa’nın gözü önünde bir lig olduğuna da değinen Özcan, “Özellikle bu ligde oynamış yabancılardan şu anda Euroleague’de oynayan, NBA ’e giden de oluyor. Göz önünde bir lig. Süper Lig zaten ilk 3 ligden biri olduğu için onun altındaki ligler de göz önünde oluyor. Bu nedenle buraya gelen yabancılar için burası bir basamak haline geliyor. O yüzden ligin değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“BASKETBOL MAÇINDAN ÇOK BİR KAOS YAŞANIYOR”

Türkiye’de yetişmiş antrenörlerin bir çoğunun en az 1 sene bu ligde çalıştığını söyleyen Can Özcan, “Süper Lig antrenörü olarak burada çalışmak çok daha farklı oluyor. Yabancı sayısı, oynanan basketbol farklı. Basketbol maçından çok bir kaos yaşanıyor burada. Bu nedenle alışması zor oluyor ama bu ligin antrenörleri diye de bir şey var. Bu ligden yukarı takım çıkaran antrenörler daha farklı bir konumda oluyor ama antrenörlerin gelişmesi açısından bu ligde hazır olunduğunda yukarıda daha rahat oluyorsunuz.” şeklinde konuştu.