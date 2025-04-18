Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nu ‘Çocuk Dostu Metro İstasyonu’na dönüştürdü.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla karşılamaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nda tasarlanan Çocuk Dostu Metro İstasyonu’nu törenle hizmete açtı.

Kalıcı duvar oyuncakları, oyun alanları ile çocukların konforu düşünülerek hazırlanan istasyonda, basamaklar da öğretici bilgilerde donatıldı.

Uyarı levhalarının ve yönlendirmelerin çocukların anlayacağı şekilde yeniden düzenlendiği istasyonda, bebek bakım odası da oluşturuldu. Tüm bilgilendirme ve uyarı anonslarının çocukların sesiyle yapıldığı istasyonda, duvarlar da rengarenk boyandı.

Bayraklarla ve balonlarla süslenen ‘Çocuk Dostu Metro İstasyonu’nun açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye yöneticileri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nun artık renklerin konuştuğu, duvarlarının oyun alanına dönüştüğü bir istasyon haline geldiğini söyledi.

Çocukların en kıymetli yolcuları olduğunu belirten Başkanvekili Işıkyıldız, bu istasyonu bir neşe ve umut durağına dönüştürmek istediklerini ifade etti. Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne giden yüzlerce çocuğun bu istasyondan geçtiğini hatırlatan Işıkyıldız, “Biz de onların bu zorlu yolculuğunu biraz olsun kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Bu istasyon artık sizin. Bu istasyonda yapılan her şeyin ilham kaynağı sizsiniz. Buradaki resimler, oyunlar sizin için. Çünkü siz özelsiniz. Siz bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz. ‘Çocuk Dostu İstasyon’ projemizle birlikte çok anlamlı bir tarihi de şimdiden kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yaklaşırken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramın ruhunu kalbimizde taşıyoruz” dedi.

BURULAŞ ile birlikte ulaşımda artık sadece erişilebilirliği değil, aynı zamanda güveni, konforu, kente aidiyet duygularını da planladıklarını anlatan Işıkyıldız, Çocuk Dostu İstasyon projesinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimleri için hayatı kolaylaştıracak projeler ürettiklerini, yaşlılar, dezavantajlı kesimler ve çocuklar için metro istasyonlarını engelsiz hale getirdiklerini ifade eden Işıkyıldız, “Duraklarda görsel rehberlemeyi geliştiriyoruz. Şoförlerimize empati ve çocuklarla iletişim eğitimleri veriyoruz. Araç filomuzu geliştiriyor, çevreci araçlar alıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuk Dostu İstasyon projemizi büyütmeyi, Bursamızda daha çok çocuk dostu alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız her yerde güvende olacak. Çünkü biz kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz. Gülsün ki, bu kent hep canlı kalsın. Atatürk’ün izinde; geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan’ı şimdiden kutluyorum. Bayramınız kutlu, gülüşünüz hiç eksik olmasın” diye konuştu.

GENÇ DOSTU METRO İSTASYONU MÜJDESİ

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, raylı sistemlerde ‘Çocuk Dostu Metro İstasyonu’ ismiyle yeni bir bakış açısını hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren Beşli, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’ndan geçerken hastaneden çıkıp trene binen çocukları görmüş. Hemen bizi arayıp talimat verdi. Hastaneye gelen çocukların, buraya mutsuz gelmemesini, tedaviden sonra evlerine üzgün gitmemelerini istedi. Biz de bu istasyonu çocuklar için özel hale getirdik. Hastaneye gelen çocuklara ve ailelere moral vererek tedavilerine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendi istasyonlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Uludağ Üniversitesi İstasyonu’nu da ‘Genç Dostu Metro İstasyonu’na dönüştürmek için çalışıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesinin kesilmesiyle, Çocuk Dostu Metro İstasyonu miniklerin hizmetine sunuldu. .