Ramazan ayının bereketini 17 ilçede düzenlenen iftar programlarıyla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde vatandaşları aynı iftar sofrasında bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Ramazan’ın manevi iklimini çeşitli programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarını Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde sürdürdü. Yeşilyayla Kapalı Pazar Alanı’ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından verilen mini konserin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, dayanışmanın, birlikteliğin ve bereketin ayı olan Ramazan’ı Bursalılarla aynı sofralarda buluşarak yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede iftar verdiğini, kentin 3 farklı noktasında kurulan iftar alanlarıyla binlerce insanın yanında olduğunu, 15 ayrı noktada iftariyelik dağıttığını belirten Işıkyıldız, tüm Bursalıların şimdiden Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

İftarın ardından Karagöz Gölge Oyunu gösterisi düzenlenerek yediden yetmişe herkese eski Ramazanların güzelliği hissettirildi. Teravih namazı sonrasında ise Zümrütevler, Yiğitler ve Karapınar camilerinde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.