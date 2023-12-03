Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatay'da Türk Polisi'nden işaret dili ile İstiklal Marşı

Hatay'da Türk Polisi'nden işaret dili ile İstiklal Marşı

TOFAŞ ve Bursaspor İnfo Yatırım takımı basketbolcuları da maç öncesi parkeye “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” pankartıyla birlikte çıktı.

Tofaş Basketbol Takımı oyuncularının da ziyaret ettiği kan bankası alanında kan bağışlayan taraftarlara maç bileti hediye edildi.

Tofaş Spor Kulübü ile Türk Kızılay Bursa İl Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen “Attığımız basket 3 sayı, verdiğimiz kan 3 can olsun” projesi kapsamında TOFAŞ – Bursaspor İnfo Yatırım lig karşılaşması öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi. BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Salonu seyirci otopark alanında oluşturulan Türk Kızılay kan bankası, Bursa derbisi öncesinde kan bağışı kampanyasına destek veren Bursalı basketbol severlerden ilgi gördü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.