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Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsalda alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerin yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Şehitler Mahallesinde 6 bin metrekare parke taş uygulaması devam ederken, bu yıl 19 mahallede toplam 85 bin 600 metrekare parke taş kaplaması yapıldı.BURSA (İGFA) - Bir yandan merkezde alt yapı ve asfalt kaplama çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan köylerde de de benzer çalışmalarla merkezin konforunu kırsala taşıyor.

Bu kapsamda özellikle alt yapı çalışmaları tamamlanan kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin parke taş temini ve İnegöl Belediyesi’nin uygulamasıyla sokaklarda yazın toz kışın çamur derdi sona eriyor.

İnegöl Belediyesi 2023 yılında 19 kırsal mahallede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Toplamda 85 bin 600 metrekare parke taş kaplaması yapıldığı İnegöl kırsalında son olarak Şehitler Mahallesinde yol kaplama çalışması başladı.

6 bin metrekare yol kaplaması için ekiplerin hummalı çalışması sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Toplamda 1 milyon 300 bin TL maliyetle hayata geçirilen yol kaplamalarına ilişkin bilgi alan Başkan Taban, hava şartları elverdiği sürece en kısa sürede çalışmayı tamamlayacaklarını ifade etti.