Bursa İnegöl Belediyesi, şehir genelinde ücretsiz otopark alanı üretme konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.BURSA(İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana yedi bine yakın aracın park edebileceği otopark alanını kullanıma sunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu kez de Süleymaniye Mahallesi’nde yeni bir çalışmanın başladığını duyurdu. Salih Efendi Sokak üzerindeki alan, 61 araçlık otoparka dönüşürken aynı zamanda aydınlatmalar ile de kör nokta olmaktan kurtulacak.

“İNEGÖLÜMÜZ İÇİN HER ALANDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çalışmaları belediye meclis üyeleri ve beraberinde ekip ile birlikte yerinde inceledi. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundan Başkan Alper Taban, “İnegölümüz için başta ekibimiz olmak üzere kurum ve kuruluşlarla birlikte neler yapabiliriz, eksiklikleri nasıl giderebiliriz pek çok çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizde devam eden alt yapı çalışmaları mevcut. Diğer yandan da belediyemiz aracılığıyla sportif çalışmalar, parklar, otopark düzenlemesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Otoparklar için özellikle kamulaştırmalar yaparak alanları rahatlatmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki hem insan sayısı hem de araç sayısı giderek artıyor. Bizler de yaptığımız hesaplamalara göre otopark üretme noktasında daha da hızlanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

“1.500 METREKARELİK ALAN, DÜZENLİ OTOPARK HALİNE DÖNÜŞÜYOR”

Nüfus artışına paralel olarak otopark ihtiyacının da artış gösterdiğini ileten Başkan Alper Taban, planlardaki alanları hızlı bir şekilde dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Alper Taban açıklamasının devamında, “Geçtiğimiz dönem 6.000 adet ücretsiz otopark üretmiştik. 2024 yılı içerisinde de 754 araçlık otopark ürettik. Yine bir ücretsiz otopark için çalışmalar yürütüyoruz. Süleymaniye Mahallesi Salih Efendi Sokaktaki alanda 61 araçlık ücretsiz otopark çalışmasına başladık. Toplamda 1.500 metrekarelik alan içerisinde gelişigüzel parklanmalar gerçekleştiriliyordu. Özel mülkiyet alanını da dahil ederek düzenlemeler yaptık ve burayı düzenli bir otopark alanına dönüştürüyoruz. Otopark alanları çok kıymetli çünkü görüyoruz ki vatandaşlarımız akşam evlerine geldiğinde araçlarını park edecek düzenli alanlar arıyor. Bulamadığında sokaklara kadar taşmış oluyor ve bu da trafiği zora sokuyor. Yaptığımız çalışma ile bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Parklanma çizgilerine riayet edildiği takdirde 61 tane aracımız rahat rahat parklanmış olacak. Aydınlatma da konulacak ve bu bölge kör nokta olmaktan kurtulacak.” dedi.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Süleymaniye Mahalle Muhtarı Halim Yiğit ve mahallede ikamet eden vatandaşlar bölgedeki dönüşüm çalışmaları sayesinde araçların düzenli ve ücretsiz otoparklarda park edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında sağladığı destekler için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini ilettiler.