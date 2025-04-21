Bursa İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birbirinden özel etkinliklerle ilçe halkını buluşturmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105’inci yılında İnegöl’de 7’den 77’ye her yaştan vatandaşa hitap eden organizasyonlarla 23 Nisan coşkusu yaşanacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNCAK SERGİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi törenler haricinde yapılacak etkinliklerinin ilki 22 Nisan Salı günü 14.00’da İnegöl Kent Müzesinde açılışı yapılacak olan “Geçmişten Günümüze Oyuncak Sergisi”. 11 Mayıs tarihine kadar İnegöl Kent Müzesinde açık kalacak olan sergiyi ilçe protokolü açacak. Burada eski dönemlere ait oyuncalar sergilenecek.

23 NİSAN TÖRENLERİ AMFİ TİYATRODA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi törenleri 23 Nisan Çarşamba günü 09.30’da Atatürk Anıtında yapılacak çelenk töreniyle başlayacak. Akabinde 10.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda 23 Nisan kutlama programı gerçekleştirilecek.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Resmi programların ardından 23 Nisan Çarşamba günü 13.00’da heykel arka kısmında bulunan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde İnegöl Belediyesi tarafından 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. Akşam 19.00’a kadar devam edecek şenlikte; çocuk sanat atölyeleri, sahne gösterileri, balon park oyun alanları, sürpriz yarışmalar, hediyeler ve ikramlar olacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN THM SIRA GECESİ KONSERİ

İnegöl Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinler için de bu haftaya özel bir program hazırladı. 25 Nisan Cuma akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Sıra Gecesi Konseri yapılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı hafta içerisinde yapılacak etkinliklere ilişkin bir açıklama yaparak tüm ilçe halkını programlara davet etti. Özellikle 23 Nisan kapsamında düzenlenecek sergi ve çocuk şenliğinde çocukların gönüllerince eğlenmesi adına tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden Başkan Taban, “Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi programlarımıza bekliyoruz” dedi.