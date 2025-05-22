Bursa'da İnegöl Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında “Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava” sloganıyla bisiklet turu düzenliyor. Etkinlik kapsamında yapılacak çekilişle 3 kişiye bisiklet, 5 kişiye bisiklet aksesuarı ve 5 kişiye de bisiklet tamir kiti hediye edilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü 1 hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinlik ve programlarla kutlayacak.

Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin ilki 25 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan bisiklet turu olacak. “Ne kadar az karbon, o kadar temiz hava” sloganıyla yapılacak etkinlikte çevre ve temiz hava için pedal basılacak.

Dünya Çevre Günü Bisiklet Turu etkinliğine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını davet etti.

25 Mayıs Pazar günü 09.30’da eski İnegöl Belediye Binası önünden başlayacak bisiklet turunun Cerrah Parkında son bulacağını kaydeden Başkan Taban, “Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız Cumartesi günü akşamına kadar online başvuru ile kayıt yaptırabilir. Burada amacımız bisiklet kullanımının zaten yaygın olduğu şehrimizde, araçların karbon salınımına ve çevre kirliliğine dikkat çekmek. Ayrıca bu organizasyonda değerli sponsorlarımız var. Onlar vasıtasıyla da etkinlik kapsamında bir çekiliş yaparak 3 kişiye bisiklet, 5’er kişiye de bisiklet aksesuarı ve bisiklet tamir kiti hediye edeceğiz” dedi.