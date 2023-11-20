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Manisa’da düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 4 birincilik ve 4 ikincilik ile İnegöl’e döndü.BURSA (İGFA) - 1.Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Manisa Demirci’de gerçekleştirildi. Zorlu hava şartlarında yapılan yarışmaya İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı da katıldı. İnegöl temsilcisi sporcular, rakiplerine adeta madalya yüzü göstermeden şampiyonayı tamamladı.

İnegöllü sporcular, Antrenör Tarık Şeker nezaretinde katıldıkları yarışmanın ardından, yapılan ödül töreninde kürsüden inmedi. DOSTUM sporcuları; Aleyna Minden, Egemen Yiğit Bülbül, M. Talha Bilge ve Rüzgar Efe Ateş kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldular. Azra Coşkun, Nehir Karakoçak, Rabia Aslan ve Eren Haman ise yine kendi kategorilerinde Türkiye 2’ncisi olmayı başardılar.