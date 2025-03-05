Bursa İnegöl Belediyesi’nin Mart ayı meclisi öncesinde çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda İnegöl’ü temsil eden ve başarılar elde eden sporcular ile sokak temizliği yaptığı sırada 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bularak sahibinin bulunması için Zabıtaya teslim eden temizlik personeli için ödül töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis toplantısında çeşitli spor organizasyonlarında ulusal ve uluslararası düzeyde dereceler elde eden İnegöllü sporcular ile örnek davranışlarıyla İnegöl’ün olumlu yönde tanıtımına katkı sağlayan kişiler de misafir edildi. Meclis toplantısı öncesi misafirlerin isimleri tek tek okunarak kendilerine hediye takdimleri yapıldı.

İNEGÖL’ÜN GURUR TABLOSU

10 yıldır İnegöl Belediyespor Kulübünde dağcılık branşında antrenör ve sporcu olarak görev alan Bülent Aktaş, Erzurum’da yapılan buz tırmanış Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Mecliste misafir edilen konuklardan biri Bülent Aktaş oldu. Yine Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Said Rıza, Kırşehir’de düzenlenen Okullar Arası Serbest Güreş Şampiyonasında 92 kiloda Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Mecliste Said Rıza ile birlikte daha önceki dönemlerde güreş alanında Türkiye üçüncülüğü bulunan ağabeyi Süleyman Rıza meclisin misafirleri arasında yer aldı. Isparta’ da düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Türkiye Boulder Şampiyonasında 2’nci olan ve ayrıca Milli Takıma seçilen Sefa Yaman, Alanya’da düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu puanlı yol yarışması Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2’ncisi olan Davut Alkan ile Bursa’da düzenlenen turnuvada Bursa 3’üncüsü olan ve ilçemizi bölge finallerinde temsil etme hakkı kazanan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı sporcuları İnegöl Belediye Meclisinin misafiri olarak yer aldı. Mecliste ödüllendirilen misafirler arasında Mahmudiye Mahallesinde sokak temizliği yaptığı sırada yerde bulduğu yaklaşık 100 bin TL’lik ziynet eşyasını sahibinin bulunması için Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim eden ve bu hareketiyle Türkiye gündemine düşen, şehrimizin tanıtımında olumlu yönde etki oluşturan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Soner Aktepe de yer aldı.

İNEGÖL OLARAK BÜYÜK BİR GÜCE SAHİBİZ

Ödüllerini meclis üyelerinden alan sporcular kendilerini onure eden belediye meclisine teşekkür etti. Belediye Başkanı Alper Taban da Soner Aktepe’nin ödülünü takdim etti. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Taban, “Bugün gerçekten gururlandık. İnegöl’de eş zamanlı yapılan müsabakalar, yarışmalar etkinlikler vardı. O kadar büyük bir güce sahibiz ki. Herkesin de bu gücün farkında olmasını istiyorum. Genç bir nüfusumuz var. Öğrencilerimiz var, eğiticilerimiz var. Herkesle ne kadar gururlansak azdır. Herkes kendi alanında bir başarı hikayesi yazıyor. Daha başka başarı hikayeleri de yazacağız inşallah. Buna inanıyorum. Amacımız İnegöl’ümüzün haklı gururunu tüm dünyaya duyurmak. Burada Soner arkadaşımızın da ekstra bir özverisi var. Nerede çalışırsa çalışsın bizlere hep teşekkür getirdi. Soner tüm görev bölgelerinde standartların üzerine çıkıyor. Soner’in ekstra bir gayreti var. Bunun yanı sıra bulmuş olduğu, kendisine ait olmayan bir eşyayı da insanlık örneği göstererek sahibinin bulunup teslim edilmesi için getirdi. Ben hem mesai arkadaşımızı hem sporcularımızı kutluyorum. Başarılar diliyorum” dedi.