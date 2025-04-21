Vatikan,12 yıldır Katoliklerin ruhani liderliği görevini yürüten ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümü, Bursa İznik’teki hazırlıkları ve Hristiyan dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.BURSA (İGFA) - Vatikan, 12 yıldır Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa Franciscus’un bu sabah yerel saatle 07:35’te vefat ettiğini duyurdu.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un ölümü, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

PAPA FRANCİSCUS KİMDİR?

Papa Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), 17 Aralık 1936’da Arjantin’in Buenos Aires kentinde doğdu. İtalyan göçmen bir ailenin çocuğu olan Bergoglio, 13 Mart 2013’te Katolik Kilisesi’nin 266. papası seçilerek Papa Franciscus adını aldı. 12 yıl boyunca Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

Kimya teknisyenliği eğitimi alan Bergoglio, 1958’de Cizvit Tarikatı’na katıldı. Felsefe ve ilahiyat eğitimi aldıktan sonra 1969’da rahip olarak atandı. 1992’de Buenos Aires Yardımcı Piskoposu, 1998’de ise Başpiskoposu oldu. 2001’de Papa II. John Paul tarafından kardinal unvanı verildi.

Papa Franciscus, mütevazı yaşam tarzı, sosyal adalet vurgusu ve çevre sorunlarına duyarlılığıyla tanındı. 2015’te yayımladığı “Laudato Si” ansiklopedisiyle iklim değişikliğine dikkat çekti. Yoksullukla mücadele, dinler arası diyalog ve göçmen hakları gibi konularda aktif rol aldı. Kilise içindeki reform çabaları ve cinsel istismar skandallarıyla mücadelede kararlı adımlarıyla bilindi.

Hatırlanacağı gibi Papa Franciscus'un Hristiyanlık tarihindeki Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 24-26 Mayıs 2025’te Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etmesi planlanıyordu. 2024 yılı sonlarında başlayan sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bronşit, zatürre ve astım krizi gibi rahatsızlıklarla mücadele etmişti. Papa Franciscus, Mart 2025’te taburcu edilse de, sağlık durumu Bursa ziyaretinin gerçekleşmesine izin vermedi.