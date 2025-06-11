Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Kayapa Mahallesi’nde imara aykırı inşa edilen bin 100 metrekarelik fabrikayı tüm engellemelere rağmen yıktı.BURSA (İGFA) - Kentin dört bir yanında kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanlarına yapılan imara aykırı inşaatlara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Kayapa Mahallesi’nde tarım alanına kaçak olarak inşa edilen bin 100 metrekarelik fabrikayı yıkım kararı doğrultusunda bertaraf etti.

Yıkım çalışması, polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Kaçak fabrikanın işletmecisi tarafından yıkımı engellemek amacıyla bina çevresine yerleştirilen iş makinesi ve parke taşı gibi engeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Ardından yapının içindeki malzemeler boşaltılarak, kaçak fabrika tamamen yıkıldı.