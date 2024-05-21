Bursa'da Keles Devlet Hastanesi'ne vatandaşların daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için biyokimya cihazı alındı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles Devlet Hastanesi'nde vatandaşların daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için biyokimya cihazı alınarak hizmete girdi.

AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz. Bugün itibariyle ilçe hastanemizde biyokimya cihazı kurulmuştur. Amacımız halkımızın daha sağlıklı hizmet ve daha erken sonuç alabilmesi. Emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni alınan Biyokimya cihazı sayesinde İdrar Tahlili, Tam Kan Sayımı (Hemogram), Hormon Analizleri, Metabolizma Analizleri ve RIA Analizleri tahlillerin yapılabileceği öğrenildi.