Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa'nın Kestel ilçesinde sağanak yağış sonrası yolda meydana gelen kayma ve istinat duvarının çökmesinin ardından açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi’nde 18 Kasım 2023 tarihinde sağanak yağış sonrası istinat duvarı çökmüş, araçlar çukura düşmüş, yolda kayma meydana gelmişti.

Yaşanan olay sonrası mahalle sakinlerinin tedirginliği sürerken Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yazılı bir açıklama yaptı.

Yeşiltaş, yaptığı açıklamada CHP Bursa İl Başkanlığı bünyesindeki bilim insanlarının değerlendirmelerine göre toprak erozyonu ve heyelan olmamış bölgelerin bugün böyle bir sorun yaşamasında hava şartlarının kötüleşmesinin sorunun esas kaynağının olmadığını söyledi.

Yeşiltaş, zemin etüt sondajının yaptırılması ve sondajdan alınacak su numunesinin jeotermal köken taşıyıp taşımadığının belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Kestel’de meydana gelen heyelanın 30 metre derinlikli zemin etüt sondajının yaptırılmalı, statik yeraltı suyu seviyesinin tespiti ayrıca sondajdan alınacak su numunesinin jeotermal köken taşıyıp taşımadığının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Yeşiltaş, açıklamasında, "Sıvılaşma sorununun olmadığının belirlenmesi ile Ankraj ve Forekazık projesinin yapılarak heyelan ve toprak kaymasına engel olunmalı. Sıvılaşma olduğunun belirlenmesi durumunda, kamuoyuna açık “Heyelan bölgesi eğimli sondaj ile drenaj tünel uygulaması” ile sıvılaşmaya sebebiyet veren aktivitenin deşarj edilerek seviyesinin düşürülmesi, zeminin kuru tutulması ve beton enjeksiyonu ile sağlamlaştırılması gerekmektedir" görüşlerine yer verdi.