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Bursa siyaset ve iş dünyasında aktif görevler alan Elektrik Mühendisi Erdal Aktuğ, CHP'den Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvuru dosyasını İlçe Başkanlığı'na teslim etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi önceki dönem CHP Grup Sözcüsü ve Mudanya Belediye Meclis Üyesi Erdal Aktuğ, 31 Mart seçimleri için belediye başkan aday adaylığını dosyasını CHP Mudanya İlçe Sekreteri Şenol Demir’e teslim etti.

Bir süredir Mudanya'nın çeşitli sivil toplum örgütlerinden, esnaflarından, esnaf kooperatiflerinden, muhtarlarından ve yerel halktan, eski ve yeni meclis üyelerinden, parti üyelerinden gelen talepleri değerlendirdiğini belirten Aktuğ, başta ailesi, dostları, parti büyükleri, milletvekilleri ve il başkanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde aday adayı olmaya karar verdiğini belirterek, kendisine başvuru esnasında eşlik edenlere teşekkür etti.

Tabanın istediği ve genelde başlayan değişimin yerelde de olacağını düşündüğünü belirten Erdal Aktuğ, umuda umut katmak için, çok sevdiğim Mudanya'da değişimi, gelişimi ilke edinen, kendi ile barışık kenti ile barışık bir anlayış ile yola çıktığını, ilerleyen günlerde detaylı basın açıklaması yaparak, proje ve hedeflerini ve yönetim anlayışını basın mensupları ve Mudanyalı hemşehrileri ile paylaşacağını söyledi.