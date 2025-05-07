Nilüfer Belediyesi Müzik Eğitim Çalışmaları’nda 9 ay süren enstrüman kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, yıl sonu konserindeki performansları ile alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin 2001 yılında başlattığı müzik eğitim çalışmalarının 2024-2025 dönemi sona erdi.

9 ay boyunca piyano, keman, gitar, yan flüt, bağlama, çello, ukulele ve bateri gibi çeşitli enstrümanlar üzerine eğitim alan öğrenciler, yıl sonu konserlerinde yeteneklerini sergilemeye başladı.

Eğitmenler, Sıla Arsever, Salthan Uğur, Ece Bahtiyar, Kardelen Özdemir, Korkut Şerbetçi, Aytur Uras, Ayşegül Parlak, Erdem Düvenci, Togan Üçok, Barbaros Işıldar, Burhan Büke, Barış Rodoplu, Noyan Kaplan, Mahmut Eren Çelenk, Fatma Muslu, Dilan Acar, Çağla Serpmen ve Asef Okan Yağcı tarafından verilen derslerin ardından, farklı yaş gruplarından öğrenciler ilk konserlerini piyano ve keman dinletisiyle Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Öğrencilerin performanslarına öğretmenler Sıla Arsever ve Salthan Uğur da eşlik etti. Konsere katılan aileler, çocuklarının ve yakınlarının performanslarını ilgiyle izledi. Kısa zamanda öğrendiklerini ortaya koyan kursiyerler, izleyenlerin beğenisini topladı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık, konserin sonunda müzik eğitim çalışmalarında görev alan eğitmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, dönemi başarıyla tamamlayan öğrencilere “Katılım Belgeleri”ni takdim etti.

Yıl sonu konserleri, 17 Mayıs’a kadar farklı enstrümanların yer alacağı dinletilerle devam edeceği öğrenildi.