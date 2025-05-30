Bursa'da Osmangazi Belediyesi, koku, bakteri ve çöp suyu oluşumunun önüne geçerek hem halk sağlığını korumak, hem de çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak adına yerüstü çöp konteyner sistemine geçiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, modern ve temiz bir Osmangazi hedefi ile çöp toplama konusunda birçok avantaj sağlayan yerüstü çöp konteynerlerini vatandaşın hizmetine sunuyor.

İçerisinde 200 litreye kadar çöp suyu biriktirmeye elverişli olan yerüstü çöp konteynerleri, görüntü kirliliği, kötü koku, sinek ve haşere oluşumundan kaynaklı çevre ve sağlık problemlerinin önüne geçilmesine olanak sağlıyor. Çöpler, özel toplama aracıyla insan eli değmeden, tek bir şoförle otomatik sistemle toplanabiliyor. Çöplerin birkaç dakika içinde, pratik ve temiz şekilde toplanmasına imkan sunan sistem sayesinde Osmangazili yurttaşlar çöp kokusundan ve görsel kirlilikten kurtulurken, ilçe daha temiz, sağlıklı bir görünüm kazanacak.

Yerüstü çöp konteynerleri, ilçe genelindeki yapılan coğrafi yapı, sosyoekonomik durum, konut ve cadde şekilleri değerlendirmeleri sonucunda ilk olarak Demirtaş ve Panayır Mahallesi sınırları içerisinde olan siteler bölgesine yerleştirilecek. Bölgede ilk etapta 50 adet 3 metreküp kapasiteli yerüstü konteynerler kullanılacak. Daha sonra ise konteyner sayısının artırılması ve 5 metreküp yer üstü konteynerlerinin de kullanılması hedefleniyor. Evsel atıkların daha ekonomik ve hızlı bir şekilde toplanmasına imkan sunan yerüstü çöp konteyner sistemi, personel ihtiyacının az olması, depolama alanın artması, toplama sıklığının azaltılması olanakları ile de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına ciddi katkı sağlıyor.

Yerüstü çöp konteyner sistemi hakkında açıklamada bulunan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sertaç Darıcı, “Halkımızın daha iyi bir hizmet alabilmesi adına daha modern bir evsel atık toplama sistemi olan yerüstü konteyner sistemine geçme kararı aldık. Bu sistemin ilk örneklerini uygulamaya sokuyoruz. Hem görüntü kirliliğinin engellenmesi hem de daha verimli şekilde atıkların toplaması adına bu sistemi belediyemize kazandırdık. Özellikle büyük sitelerin olduğu bölgelerde kullanacağımız yerüstü çöp konteyner sistemi ile hem çöp toplama taşıma maliyetlerini azaltılmış olacağız hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanmasını sağlayacağız. Bu sistemi Osmangazi genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.