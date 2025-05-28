Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Şehit Sinan Acar Ortaokulu Kız Badminton Takımı, Kastamonu’da düzenlenen Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

BURSA (İGFA) - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Okul Sporları Badminton Küçükler Türkiye Birinciliği, Kastamonu’nun ev sahipliğinde düzenlendi. Merkez Spor Salonu’nda 4 gün boyunca süren şampiyonada, kızlarda 12 ve erkeklerde 10 okul takımı mücadele etti.

Küçük kızlar ve küçük erkekler badminton müsabakaları büyük çekişme içerisinde geçti. Müsabakalar sonunda tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Şehit Sinan Acar Ortaokulu, kızlarda namağlup şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle taktim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa’nın gururu olan sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.