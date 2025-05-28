Bölgesel Amatör Lig’in yeni ekibi Darıca Türkelispor, geçtiğimiz hafta sonunda yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Darıca Türkelispor, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Murat Aydın’ın futbol ailesine bu zamana kadar ki katkılarına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Sayın Başkan Murat Aydın, engin tecrübelerini yeni dönemde de yansıtarak spor camiasına katkı sunmaya devam edecektir. Kongre sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, Murat Başkanımız ve ekibine başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

AYDIN’DAN DARICA TÜRKELİSPOR’A TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın ise, “Darıca’yı temsiliyet noktasında önemli bir misyon üstlenen, Ferhat Yılmaz başkanlığında üst üste şampiyonluklara imza atarak BAL ligine yükselen Darıca Türkelispor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Şahsıma göstermiş oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amatörün yanında olmaya, spora ve sporcuya katkı sunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.