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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti İlçe Teşkilatı'nın Sosyal Politikalar Birimi'yle ortaklaşa düzenlediği Farkındalık Etkinliği Programı yoğun ilgi gördü.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir'de etkinliğe Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, MHP İlçeBaşkanı Arif Eren, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, AK Parti Bursa Engelli Komisyon Başkanı Mesut Çelik, İl Koordinatörü Latif Sağlam ve aileleriyle birlikte engelliler katıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, engelliler ile ilgili yaptıkları çalışmalarını anlattı. Başkan Aydın şunları kaydetti: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu bu etkinliğe hoş geldiniz. İlk icraatımdan biri engellilerden gelen talepleri geri çevirmemek olmuştur. Engelli kardeşlerimizin bazı sıkıntılarını Ankara'daki temaslarda dile getirdik. Engellilere daha fazla yardım edilmesi gerektiğini belirttik. Annelerinin sigortalı sayılması gerektiğini anlattık. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin maaşlarının da artırılması gerektiğini ilettik. En büyük görev ailelerin. Cennet anaların ayağı altında diyoruz ya. Cennet onlara baş köşede yer versin İnşallah Rabb'im diyorum. Bu haftayı dolu dolu kutluyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri de konuşmasında, "Özel her bir kardeşimizin engeline bakmadan yaratılanı yaradandan ötürü sevmek şiarıyla saygı göstermek ve mecburiyetindeyiz" diyerek, "Bütün insanları kucaklamayan, insanlara aynı gözle bakmayan anlayış bizim anlayışımız değildir. Bu özel kardeşlerimiz herkes gibi tüm insanlık haklarına sahiptirler. Bu vesileyle sözlerimi sonlandırırken, bizler AK Parti Teşkilatları olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu dertlerinizle dertleneceğimizi bir kez daha belirtmek izliyorum. 3 Aralık Engelliler Gününü tekrar kutluyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak ise, derneğin çalışmalarını anlattı. "Engelli kardeşlerimize acıyarak bakmayın" diyen Sak, "Dışarıda gördüğünüz her engellileri dışlamayın, onları sevin, dualarını alın" dedi.

Salonu dolduran konuklar Hacivat-Karagöz gösterisini de ilgiyle izledi.