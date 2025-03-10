Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa ilçesine kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası'nın bir benzerini Yenişehir ilçesine kazandırılacak. Müjdeyi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehirli çiftçiye sıvı gübre desteği verileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir'de yaptığı temaslarda, ilçenin, insanı, ovasıyla ve toprağıyla çok değerli olduğunu belirterek, Yenişehir’e herkesin yüzünü gülümsetecek hizmetleri getirmeye devam edeceklerini müjdeledi.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Yenişehir’de de hedeflerinin huzurla yaşanılan, geleceğe güvenle bakılan bir kent inşa etmek olduğunu kaydeden Başkan Bozbey, "Yenişehir’de çiftçilik ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin elinden tutmak, onların yanında olmak bizim sorumluluğumuzdur. Gelecek toprakta ve Yenişehir’in toprağı gerçekten altın. Lütfen toprağınıza sahip çıkın. Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Mustafakemalpaşa’da damlama boru üretimi yapan Tarım Plast Fabrikası’nı ve sıvı gübre fabrikasını hizmete aldık. Yenişehir ilçesine de sıvı gübresi fabrikası kurarak üreticimize destek vereceğiz, sıvı gübre dağıtımı yapacağız. Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ramazan ayında birlikte açılan iftarların birliği ve beraberliği sağlayıp kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.