Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 27 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen hand-to-hand fighting dünya şampiyonası nefesleri kesti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi 27 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Hand-to-Hand Fighting (Göğüs Göğüse Mücadele) Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde iki gün süren organizasyon, sporseverlerden büyük ilgi gördü. Dünya çapında önemli prestije sahip olan şampiyonada, sporcular minderde göğüs göğüse mücadele ederek izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Hand-to-Hand Fighting Dünya Şampiyonası’nın sonunda, başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

SPORDA MARKA KENT

Tesisleri, eğitimleri ve düzenlenen organizasyonlar ile Yıldırım’ın spor şehri hüviyetini tescillediğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "6 yıllık görev süremiz içinde 22 adet spor tesisini ilçemize kazandırdık. Yaz ve kış spor okullarımızda 230 bin evladımıza spor eğitimi verdik. Toplam 330 bine yakın insanımıza spor hizmeti sunduk. Kentte oluşturduğumuz bu spor ikliminin karşılığında da, ulusal ve uluslararası organizasyonların da merkezi haline geliyoruz. Geçtiğimiz hafta Halter Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştık. Bu hafta ise Hand-to-Hand Fighting Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 27 ülkeden 300 sporcumuzu Yıldırım’da misafir ettik. Tüm misafirlerimize, sporcularımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.