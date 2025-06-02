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Seçmeler için başvurular 13 Haziran tarihine kadar https://basvuru.konya.bel.tr/spor/basketbolsecmeleri/ adresinden online olarak yapılabiliyor.

Seçmelerde katılımcılar, yaş gruplarına göre farklı saatlerde seçmeye alınacak. 2011 doğumlu adaylar saat 09.00-09.45 arası, 2012 doğumlu adaylar 09.45-10.30 arası, 2013 doğumlu adaylar 10.30-11.15 arası, 2014 doğumlu adaylar 11.15-12.00 arası, 2015 doğumlu adaylar 12.00-12.45 arası, 2016 doğumlu adaylar 12.45-13.30 arası, 2017 doğumlu adaylar ise 13.30-14.15 saatlerinde yeteneklerini sergileyecek.

Geleceğin basketbolcularını bulmak için 14 Haziran Cumartesi günü 09.00’da başlayacak seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlu erkek çocuklar katılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 8-14 yaş arası erkek basketbolcu adayları için yeni yetenek seçmeleri düzenliyor. KONYA (İGFA) - “Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda altyapı seçmeleri gerçekleştirecek.

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