Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuklarda İleri aşam Desteği eğitimlerinin 90'ıncısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi'nde 4 gün boyunca kısa adı ÇİLYAD olan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi düzenledi.
Bursa'dan 6 eğitmenin görev aldığı eğitimde Bursa İl Ambulans Servisi'nde görevli 17 sağlık personeli katıldı.
4 gün süren eğitim boyunca 7 teorik sunum, 6 gösterim, 9 senaryo uygulaması yapıldı. 90'ıncısı düzenlenen eğitimle toplamda bin 780 katılımcı sayısına ulaşıldı.