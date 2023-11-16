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4 gün süren eğitim boyunca 7 teorik sunum, 6 gösterim, 9 senaryo uygulaması yapıldı. 90'ıncısı düzenlenen eğitimle toplamda bin 780 katılımcı sayısına ulaşıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuklarda İleri aşam Desteği eğitimlerinin 90'ıncısını gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi'nde 4 gün boyunca kısa adı ÇİLYAD olan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi düzenledi.

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