Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 62’ncisi, 5-31 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival, Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle 5 Temmuz’da başlayacak ve 31 Temmuz’da Büyük Ev Ablukada konseri ile sona erecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 62’nci Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Kültürpark Altınceylan Tesisleri’nde yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

BURSA MÜZİĞE DOYACAK Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 5 Temmuz’da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile Merinos Park’ta yapacağı konserle start alacak. Bursalılar, festivalde Duble Salih, Ramazan Sesler, Gülcan Altan’ı dinleme fırsatı bulacak. İbrahim Yazıcı şefliğinde Pera Flarmoni Orkestrası ile Şevval Sam, izleyenlere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Türkiye’nin en güçlü seslerinden Fatih Erkoç ile önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev de ‘Jazz Project’ projesiyle müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Feride Hilal Akın, Ahmet Özhan, Anna Maria Jopek, Dedublüman Grubu da sahne alacak. Nükhet Duru, Pow Trio ve gitarist Cenk Erdoğan ile birlikte ‘Nünü Caz Söylüyor’ konseriyle sevenleriyle buluşacak. Usta müzisyen Bülent Ortaçgil’in ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ özel projesinde ise kendisine sahnede Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem eşlik edecek. Festivalde, İran, Azerbaycan ve Türkiye kültür yelpazesini dünya müziğiyle harmanlayan ‘No Land Topluluğu’, İrlanda’nın dans ve müzik kültürünün özgün lezzetini enstrümanları ve dansçılarıyla sahneleyen ‘Celtic Legends’, İBB Kent Orkestrası da Bursalılar için sahne alacak. Bülent Ünlüataer tarafından Zeki Müren’in eserleri de festival kapsamında seslendirilecek. Bağlama virtüözü Erdal Akkaya ise Berlin Senfoni Oda Orkestrası ile sahne alacak. Dünya müziğinin sevilen sanatçılarından Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, Bursalılar için performans sergileyecek. Köfn, Bedreddin Oratoryosu, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur-Coşkun Karademir-Derya Türkan, Emel Mathlouthi, Burçin Büke-Güvenç Dağüstün-Zuhal Olcay, Şenay Lambaoğlu, Büyük Ev Ablukada konserleri de Bursalılarla buluşacak.

“FESTİVALİMİZİ TÜM BURSA’NIN FESTİVALİ HALİNE GETİRECEĞİZ” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 62. Uluslararası Bursa Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bursa’da sanatın varlığının sürdürülebilmesi için BKSTV’nin önem taşıdığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, emeği geçenlere teşekkür etti. Sanata değer veren kentlerin daha fazla öne çıktığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa’da bu değerlere sahip çıkmayı önemsiyoruz. Bir kenti sadece binaları, sokakları, yolları ya da meydanları ile tanımlarsak eksik olur. Bir kent kimliğini, o kentin kültüründen ve o kültürden beslenen sanatsal atmosferinden kazanır. Kültür ve sanatla zenginleşen şehirler, yaşanabilir, anlamlı ve ölümsüz hale gelir. Biz istiyoruz ki Bursa’mızın her ilçesi, her mahallesi, her sokağı kültür ve sanat etkinlikleriyle dolup taşsın, canlansın ve şenlensin. Ve her yaştan, her kesimden yurttaşımız sanat faaliyetlerine ulaşsın. İşte tam da bu yüzden festivalimizi, Yıldırım, Kestel, İznik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. 17 ilçede bu festivalin etkin biçimde kutlanmasını ve festival kenti Bursa’yı insanlarımızın hissetmesini hedefliyoruz. Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasına katılan ekiplerimiz de 17 ilçemizde gösteri yapacak. Böylece festivalimizi tüm Bursa’nın festivali haline getirmek için çalışmalarımıza bu yıldan başlamış olduk” dedi.

“FESTİVALİ, BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ” Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu bilinçle, dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinlikler düzenleyerek, kente değer katmaya önem verdiğini söyleyen Başkan Bozbey, kente sanat coşkusunu yaşatan en önemli etkinliğin de Uluslararası Bursa Festivali olduğunu dile getirdi. Bursa’nın, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürü ve sanat geleneğiyle de öne çıkması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, “Bu topraklarda yetişen pek çok değerli sanatçımız, eserleriyle yurdumuza hatta dünyaya ilham kaynağı olmuş, sanatseverlerin kalplerine dokunmayı başarmışlardır. Ama Bursalılar bunları maalesef tanımıyor. Yakın zaman içerisinde bununla ilgili çalışmamız da olacak.

Biz Bursa’nın tüm sanatçılarının Bursalılar tarafından bilinmesini ve tanıtılmasını arzuluyoruz. Bu kentin ruhunda, sanatın ve estetiğin her zaman bir yeri olmuştur. Bu yıl 62.’sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Bursa Festivali de bu ruhun en önemli temsilcilerinden biridir. 1962 yılından bu yana Bursa’mızın kültür ve sanat hayatına anlamlı bir boyut kazandıran Uluslararası Bursa Festivali’ni, bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının sahne alacağı bu yıl ki festivalimizde, müziğin, dansın ve sahne sanatlarının büyülü dünyasına beraber adım atacak ve sanatın evrensel diline hep birlikte tanık olacağız. 5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 62. Uluslararası Bursa Festivali’yle, farklı kültürleri ve sanatçıları bir araya getirerek barışın ve kardeşliğin mesajını dünyaya yayacağız” diye konuştu.

“TÜM SANATSEVERLERİ, FESTİVALE DAVET EDİYORUM” Bursa’nın dünyada en çok bilinen etkinliklerinden birinin de Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, kentin kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri olan organizasyonun bu yıl 36.’sını düzenleyeceklerini söyledi. Altın Karagöz’ün dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan kültürlerin, halk danslarını dünyaya sunmaları, kültürlerini özgürce sergilemeleri için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Kendine özgü formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugün 36. yılına ulaşan, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kentimizde düzenleniyor olmasını son derece anlamlı buluyoruz.

Festivalin bugünlere ulaşmasını sağlayan belediye başkanlarına, BKSTV yöneticilerine ve çalışanlarına, destek veren sponsor firmalara teşekkür ediyorum. Tüm sanatseverleri, 5-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 62. Uluslararası Bursa Festivali'ne davet ediyorum. Gelin hep birlikte bu özel festivale ortak olalım ve sanatın büyülü dünyasına birlikte adım atalım. Uluslararası Bursa Festivali’nin Bursa’mız ve yurdumuz için keyifli ve unutulmaz bir festival olacağını biliyorum. Sanatın iyileştiren ve kaynaştıran gücünün Bursa’mıza bir gülümseyiş daha eklemesini diliyorum” dedi.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, 1962 yılından bu yana devam eden Türkiye’nin en uzun soluklu tek etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin bu yıl 62.’sini gerçekleştireceklerini hatırlattı. Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in eşsiz sesleriyle başlayan, kuşaktan kuşağa 62 yıldır devam eden bu öykünün 5 - 31 Temmuz tarihleri arasında Bursa’yı aydınlatmaya devam edeceğini söyleyen Metin Atış, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasının da 36’ncısını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kültür, sanat kalitesini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalara destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, vakfın onursal başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik nezdinde Durmazlar Makine’ye Uludağ Premium’a, Harput Holding’e, Şahinkaya Koleji’ne, Özhan Marketler Zinciri’ne, Türk Hava Yolları’na, Karina Otel’e, Çay Taze’ye, Opel- Nescar’a, Kardelen Kestane Şekerleri’ne ve Hayat Hastanesi, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ana sponsoru Referans Holding’e, Durmazlar Holding’e ve SÜTAŞ’a teşekkür eden Atış, sanatseverleri ilk günün heyecanıyla yeni anılar biriktirecekleri festival coşkusuna eşlik etmeye davet etti. Atış, hem şehrin bu tür değerlerine sahip çıktıkları için hem de bunun bir parçası oldukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.