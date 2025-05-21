İMO Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu’nun düzenlediği ‘19 Mayıs Gençlik Gecesi’nde genç mühendisler, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu’nun geleneksel ‘19 Mayıs Gençlik Gecesi’, Gold Majesty’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe, İMO Bursa Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, geçmiş dönem yöneticileri ve inşaat mühendisliği öğrencileri katıldı.

İMO Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem, açılış konuşmasında gençlerin enerjisinin mesleki ve ülkesel sorunları çözeceğini belirterek, "Mesleğimizin kanun ve uygulamalardan kaynaklı sorunları var. SGK Protokolü, Meslek Kanunu’nun güncellenmemesi, şantiye şefliği ve kadın mühendislerin istihdam zorlukları gibi meselelerle mücadele ediyoruz. Deprem, bir beka sorunudur ve bunu çözecek olan inşaat mühendisleridir" dedi. Erdem, TBMM Bayındırlık Komisyonu’yla yapılan görüşmelerde binalarda muayene sistemi önerisinin gündeme geldiğini, mesleğin hak ettiği değere kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

“ÜLKENİN TEMELİ GENÇ MÜHENDİSLERDE”

Gençlik Komisyonu Başkanı Alperen Doğan, 19 Mayıs’ın bir milletin diriliş günü olduğunu söyledi. Genç mühendisler olarak şantiyelerde, projelerde, afet bölgelerinde alın teriyle var olduklarını belirten Doğan, "Ülkenin en sağlam temeli, bizim omuzlarımızda yükselecek" dedi.

Konuşmalar ardından Şube Başkanı Erdem, geceye destek veren sponsor firmalara plaket takdim ediliken, etkinlik, 10. Yıl Marşı eşliğinde kesilen 19 Mayıs pastasıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.