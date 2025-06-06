Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kerpe ve Kumcağız gençlik kamplarında düzenlediği Yapay Zekâ Kampı’nda genç zihinler yapay zekâyı konuştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta destek olan Büyükşehir Belediyesi, Kerpe ve Kumcağız gençlik kamplarında Yapay Zekâ Kampı düzenledi. Kamp, ”Dijital Kampüs” programında eğitim gören güz ve bahar dönemi öğrencilerine yeni fikirler ve ufuklar kazandırdı.

Öğrencilerin yapay zekanın bugünü ve geleceği konusunda vizyon kazanmalarını, aynı zamanda güncel yapay zeka uygulamalarını doğru ve etkili kullanmalarını sağlamayı hedefleyen Yapay Zekâ Kampı’nda gençler, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bireyler olma yolunda önemli bir adım attı. Dijital dönüşümün merkezinde yer almak isteyen genç zihinler, alanında uzman isimlerle 3 günlük kamp boyunca yapay zekâyı konuştu.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KATILDI

Alanında uzman isimlerle gençleri bir araya getiren Yapay Zekâ Kampı’nda Araştırma Görevlisi Candide Öztürk “Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları”, Dr. Ercan Ölçer ise “Yapay Zekânın Geleceği” başlıklı söyleşileriyle gençlere ilham kaynağı oldu. Ercan Ölçer mentörlüğünde kodlamaya gerek kalmadan algoritma temelleri üzerine yapılan “Workshop: Algoritma Kodlama Atölyesi” ile gençler geleceğin teknolojisini öğrenme fırsatı buldu. Kamp programının sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.