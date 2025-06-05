Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çınar Anadolu Lisesi öğrencilerine Çevre ve Sıfır Atık konulu eğitim semineri düzenledi. Seminerin ardından öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yapmış oldukları kıyafetler ve el işi ürünler ile geri dönüşümün önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çınar Anadolu Lisesi öğrencilerine Çevre ve Sıfır Atık konulu eğitim semineri düzenledi.

Gençlerde çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için gerçekleştirilen etkinlikte, geri dönüşümün önemi, aşamaları, çevresel etkileri ve ekonomik faydaları konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, plastik, cam, atık yağ ve lastik gibi materyallerin doğaya kontrolsüzce bırakılması halinde toprak, su, hava ve canlı yaşamı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer sonunda öğrenciler, kullanılmış karton tabak ve bardak, giyilmiş gelinlik, atık perde, çöp poşetleri, ders notu kağıtları gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapmış oldukları kıyafetler ve el işi ürünler ile geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

“390 AĞACIN KESİLMESİNİ 1 MİLYON 844 BİN METREKÜP SUYUN KİRLENMESİNİ ÖNLEDİK”

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında birçok etkinlik hazırladık. Bu etkinliklerden ilkini Çınar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdik. Çevre ve Sıfır Atık konulu eğitim semineri ile öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hedefledik. Çevre haftası kapsamında ikinci etkinliğimiz geleneksel olarak düzenlediğimiz Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması’nın ödül töreni olacak. 10 Haziran Salı günü Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliğimizde, öğrencilerin geri dönüşüm malzemesi ile yaptığı el işi ürünlerinden oluşan sergiler yer alacak. Ayrıca, Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri mini bir konser verecek. Yarışmanın ödül töreninin sonunda Çevre ve Sıfır Atık konulu tiyatro oyunu sahnelenecek. Okullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması kapsamında toplanan atıklar sayesinde 390 ağacın kesilmesini, 1 milyon 844 bin metreküp suyun ve 790 dönüm tarım arazisinin kirlenmesini önledik” diye konuştu.